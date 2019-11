Tantissima suspense per l’odierna puntata di Live – Non è la d’Urso che questa sera porterà sul piccolo schermo di Canale 5 personalità che da sempre fanno discutere e suscitano non poche polemiche. Il nome è uno solo, lo stesso: Vittorio, ma vale per due. In studio da Barbara d’Urso sono attesi questa sera, contro i 5 sferati, Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri.

Live – Non è la d’Urso: atteso il duo Sgarbi-Feltri

No, non sarà il solito confronto e c’è da dire che dovrà essere particolarmente attenta e vigile Lady Cologno. Si alza l’asticella della difficoltà in quel di Live – Non è la d’Urso che questa sfera al “contro tutti”, accoglierà sulle proprie poltrone due personalità pubbliche di certo non note per indugiare con le parole.

Attesi in studio il critico d’arte più polemico della televisione, Vittorio Sgarbi e il giornalista Vittorio Feltri. Insieme, i due, affronteranno i 5 sferati per un confronto che si prospetta polemogeno.

Barbara d’Urso pesca dal Canada la conduttrice-spogliarellista

Ritorna questa volta nello studio, e non più in contatto video come lunedì scorso la chiacchierata Taylor Mega, protagonista nell’ultima puntata di un collegamento tragicomico. Sempre ospite di Barbara d’Urso anche la signora delle cicale, Heather Parisi.

Anche lei sarà in collegamento ma da Hong Kong che per l’occasione si mostrerà al pubblico al fianco del marito e due figli. Lady Cologno, amante della stravaganza, per questo lunedì sera ha poi deciso di andare a pescare un altro ospite dal cilindro oltreoceano chiamando a rapporto Laura Desirèe. Nome pressoché sconosciuto alle orecchie di molti ma che in Canada è stato nominato più volte essendo una delle star di Naked News, un notiziario locale diventato celebre proprio per la peculiarità delle sue conduttrici-spogliarelliste.

Riuscirà Barbarella con questo assetto da guerra a racimolare qualche punto in più di share?