Tra le popstar più apprezzate e seguite del pianeta, Lady Gaga sfoggia spesso look dal grande impatto visivo, in grado di attirare l’attenzione del pubblico. Quello che forse in molti non sanno, però, è che alcuni degli outfit sfoggiati dalla cantante sono spesso frutto delle abilità artistiche della sorella Natali Germanotta, che di professione fa la stilista.

La sorella stilista di Lady Gaga

Nata a New York nel 1992, Natali Germanotta ha 27 anni e vive negli Stati Uniti. Figlia di Joseph Germanotta e Cynthia Bissett, ha studiato moda e design presso la Parsons School of Design di New York. Stilista particolarmente apprezzata, ha collaborato con la sorella alla realizzazione del film A star is born.

Lady Gaga e la sorella Natali, quindi, sono entrambe due donne che sono riuscite a costruirsi una carriera di successo. Pur lavorando in due settori completamenti diversi, alla base delle loro attività vi è il mondo dell’arte. A dimostrazione di come la vena artistica scorra nel sangue di famiglia.

Lady Gaga e Natali Germanotta

Mentre Lady Gaga è pronta a tornare al cinema nei panni di Patrizia Reggiani, la donna che fece uccidere il marito Maurizio Gucci, Natali Germanotta continua il suo lavoro di stilista. Una professione che le ha permesso in alcune occasioni di collaborare anche con la sorella.

Proprio Natali, infatti, ha collaborato alla realizzazione del film A star is born che ha visto Lady Gaga accanto a Bradley Cooper.

Al momento le due sorelle non lavorano insieme, ma la stessa Natali ha rivelato che le piacerebbe tanto lavorare per Lady Gaga, senza tuttavia doversi occupare del suo abbigliamento. Il motivo? Come dichiarato in un’intervista rilasciata a Teen Vogue, infatti, “Si cambia 50 volte al giorno“. Se tutto questo non bastasse, hanno anche due stili differenti. A differenza della nota popstar, infatti, Natali Germanotta predilige uno stile più sobrio, indubbiamente meno eccentrico di quello spesso sfoggiato dalla nota sorella.