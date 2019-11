Sabrina Ferilli è la scoperta di questo Tu Si Que Vales. L’attrice ha conquistato il pubblico e si è ritagliata il suo perfetto ruolo all’interno della trasmissione. Il suo ottimo rapporto con Maria De Filippi si vede e conferisce un’aria famigliare alla trasmissione che continua a dare ottimi ascolti.

Sabrina Ferilli: emozione e lacrime in tv

Una delle esibizioni di questo fine settimana ha molto colpito Sabrina Ferilli. Gli Esteriore Brothers si sono presentati sul palco di Tu Si Que Vales pronti per interpretare il successo dei Pooh Uomini soli. La breve esibizione ha commosso l’attrice che è stata raggiunta da una Maria De Filippi poco convinta da quanto avevano appena visto.

“Mi ha fatto tenerezza. La famiglia, l’immigrazione, tante cose. Sono stati anche molto bravi ma immagino che loro saranno felici di tornare in Italia. Chi parte non credo che lo faccia mai col cuore leggero“, ha spiegato la Ferilli.

Il mistero delle sparizioni

È una Sabrina Ferilli puntuale, simpatica, sempre attenta quando commenta e in perfetta sintonia con gli altri. Il pubblico però ha notato delle strane sparizioni che avvengono in alcuni momenti della puntata. All’improvviso, nella postazione dedicata a lei, si vede in alcuni momenti spuntare Belen. Gli spettatori non si sono certi lasciati sfuggire l’occasione di commentare sui social: “Qualcuno mi spiega dove va ogni tanto Sabrina Ferilli?

“, “Ma perché sparisce sempre?“. Per il momento ci resterà il dubbio: dove finisce Sabrina Ferilli?

Foto in alto: Instagram