Al Bano e Romina Power saranno al prossimo Sanremo? È questa la domanda che si fanno tutti. Amadeus ha dato qualche prima notizia sul suo Festival di Sanremo, ma i fan della canzone italiana sembrano volere il ritorno della coppia d’oro: Albano Carrisi e Romina Power.

L’ultimo Festival di Al Bano

“Nel 2017 ero in gara con di Rose e di spine, canzone che ama moltissimo Elisabetta Sgarbi, che l’ ha messa alla Milanesiana. Quel Sanremo per me è stato amaro: sono stato trattato come l’ultimo arrivato“, ha raccontato a Libero. Quel Festival era stato condito da diverse polemiche, nessuna indimenticabile quando sei Al Bano.

Ci sarà quindi a questo prossimo Fesival, anche per dimenticare l’ultima volta: “Sanremo per ora so solo che lo presenta Amadeus. Alla fine del mese devo fare una telefonata importante, ma il Festival della canzone italiana è nelle sue mani e dunque è lui che deve fare le comunicazioni“. Una risposta criptica ma che lascia aperto uno spiraglio.

Al Bano sui social

La vita sui social è difficile per tutti, anche per i personaggi noti. “Ogni tanto ricevo qualche insulto ma non li leggo“, racconta. “C’è troppa libertà. La stupidità umana è infinita e quello che più mi dà fastidio sono la maleducazione – che è più facile dell’educazione – e l’anonimato.

Lo Stato e la legge dovrebbero intervenire e mettere un freno alla pazzia“, ha concluso.