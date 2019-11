Lory Del Santo non nasconde mai nulla. Dai terribili lutti che hanno segnato la sua vita alla “rinascita” con l’amore trovato nel suo nuovo compagno, Marco Cucolo, da cui vorrebbe avere una figlia, l’attrice veronese è sempre pronta a raccontare qualcosa in più su di sé e a far riflettere il pubblico.

Lory Del Santo abbracciata a Elton John

Questa volta, lo ha fatto con una semplice fotografia pubblicata sul suo account Instagram. L’immagine in questione ritrae una Lory Del Santo piuttosto giovane e quando ancora portava i capelli castani. Accanto a lei, invece, compare un personaggio d’eccezione: Elton John. I due sono abbracciati e sorridenti.

Ma è stata proprio la didascalia ad attirare l’attenzione dei fan: “Collezioniamo tanti amici, ma quali saranno per sempre?”. E, così, tra chi le chiede: “Lui lo è stato per sempre?” e chi, invece, scrive: “Quelli che hanno voglia di ascoltarti e starti vicino quando si ha bisogno”, l’attrice è sicuramente riuscita a far riflettere su un tema particolarmente rilevante: la vera amicizia.

Un tema che, comunque, le sta particolarmente a cuore. Infatti, durante un’intervista, aveva dichiarato: “Gli amici sono sempre meno. È come vedere una vecchia foto, un ritratto di gruppo dove ogni anno cancelliamo qualcuno con una ‘X’ tracciata a pennarello”.

Una lunga amicizia

Eppure, per la “Lady del web”, la X non viene mai tracciata sull’immagine di Elton John. Perché lui c’è sempre stato, fin dal primo giorno in cui si sono conosciuti: “Ero a un suo concerto a Wembley. Mi ha ricevuto in spogliatoio in déshabillé. Lui non è uno che si pone il problema di essere in ordine. Carinissimo”, aveva raccontato l’attrice qualche anno fa.

C’è stato anche quando, nel 1991, è morto Conor, il figlio che Lory Del Santo ha avuto dall’amore con Eric Clapton. In effetti, la terribile vicenda aveva così colpito il cantante che, una volta divenuto papà, ha voluto cambiare la casa adorata per vivere in una “kid-friendly”.

Ma, d’altronde, era quasi inevitabile che Elton John facesse parte della vita della Lady, data la sua – altrettanto lunga – amicizia proprio con il papà di Conor, con cui ha condiviso ricordi e moltissimi concerti.