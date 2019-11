Raz Degan, l’ex modello israeliano molto famoso nel nostro Paese, non è l’unico della famiglia ad essere dotato di gran fascino e bellezza. Degan ha infatti due fratelli, Sagi e Yanai Blu, che non sono da meno a livello estetico. Ma dove vivono e cosa fanno nella vita?

Sagi Degan

Sagi Degan ha origini israeliane ed è nato a Sde Nehemya. Sulla sua data di nascita permane il mistero ma ciò che è noto è il suo stile di vita dedito all’avventura. Vive a Bali (precisamente a Denpasar) dove svolge il lavoro di maestro di yoga. Sul suo profilo Instagram ama condividere post che lo ritraggono in luoghi mistici, lontano dalla vita frenetica della città.

Inoltre, oltre a postare momenti della sua esistenza, condivide per i suoi follower gli aggiornamenti sulle sue lezioni. Anche sulla sua vita privata non ci sono notizie certe ma sul suo profilo Instagram, Sagi Jessie Degon, si definisce un anarchico radicale.

Fonte immagine: Instagram @ sagidegon

L’altro fratello di Raz Degan: Yanai Blu

L’altro fratello di Raz Degan è Yanai Blu e anche lui vive e lavora a Bali, ma come life coach. Inoltre, dal momento che nel passato era finito in carcere a causa dell’uso di droga, offre il suo appoggio alle persone che sono soggette a delle dipendenze: raggiungendo il paziente che lo contatta in qualsiasi paese del Mondo mettendosi a disposizione per un lungo periodo dando una mano a mandare via il malessere.

“Yanai è stato tossico per molti anni. Chi conosce il problema della droga e conosce queste cose capisce che non si tratta di scegliere o meno, è proprio una malattia. Lui è stato malato per dieci anni. Mio fratello è un gatto a nove vite, tante volte abbiamo pensato al peggio. Ha sofferto molto“. A questa dichiarazione, rilasciata a Verissimo, da Raz Degan, l’ex modello aggiunse che fu lui stesso che andò in America per prenderlo e portarlo con la forza in Israele per disintossicarlo.

Fonte immagine: Instagram @baliblurecovery

Fonte immagine in alto: Instagram @raz_degan