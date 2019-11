A Live – Non è la D’Urso fra gli ospiti di questa puntata spicca l’influencer Taylor Mega. La ragazza è finita questa settimana nello scandalo per essersi collegata scorso lunedì con il programma di Canale 5 visibilmente ubriaca. Il tg satirico Striscia la notizia in settimana è riuscito ad intercettare alcuni fuorionda di quel collegamento, in cui si vede l’influencer ammettere di essere ubriaca. Questa sera a Live racconterà la sua verità.

Un collegamento… “alcolico”

Il collegamento di Taylor Mega con il salotto di Live – Non è la D’Urso dello scorso lunedì è finito questa settimana sulla bocca di tutti. L’influencer, infatti, non era apparsa completamente in sé e alcuni ospiti in studio, Barbarella compresa, avevano ipotizzato che fosse ubriaca.

La conferma di queste supposizioni è arrivata in settimana proprio dalla diretta interessata che, sul suo profilo Instagram, ha voluto fare chiarezza rivelando di aver bevuto quella sera della vodka egiziana, “veleno per topi” come l’ha definito lei. È stato il tg satirico Striscia la notizia a trasmettere dei fuori onda inediti di quel collegamento, in cui si vede Taylor Mega che ammette di essere ubriaca dopo aver bevuto qualche shottino di troppo.

“Ho dovuto fare una flebo“

Nella puntata di questa sera di Live – Non è la D’Urso Taylor Mega è una delle ospiti e questa volta si presenta al pubblico del programma completamente in sé.

Barbara D’Urso ci scherza addirittura su questo, accogliendola in studio con un bicchiere di spritz e suscitando le risate generali. L’influencer sorride rivedendo i fuori onda di quel collegamento e, dopo averlo dichiarato ai microfoni di Striscia, ribadisce: “Colpa della vodka egiziana non bevetela, non è la stessa che si beve in Italia. Non ero ubriaca, ero brilla. Io 3 shottini li reggo, lì 3 shottini mi hanno steso. Invece quello che stavo bevendo nel collegamento era un analcolico“.

La giovane ragazza, a seguire, rivela: “Il giorno dopo ho dovuto fare una flebo“.