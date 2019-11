La vedova e l’ex collega di Fabrizio Frizzi, dopo la sua scomparsa, sono amiche affiatate. Carlotta Mantovan e Milly Carlucci trascorrono insieme un piacevole pomeriggio.

La loro passeggiata non è passata inosservata: le 2 sono infatti state sorprese dai paparazzi di Diva e Donne. Gli scatti, pubblicati dal settimanale, hanno però messo in circolazione nuovi succosissimi rumors.

Una giornata tra amiche

Entrambe sono molto impegnate, mentre la Mantovani si divide tra Tutta Salute al fianco di Michele Mirabella e la figlia Stella, la Carlucci sta già preparando la nuova edizione di Ballando Con Le Stelle.

Carlotta Mantonvan abbraccia Milly Carlucci. Fonte foto: Diva e Donna

Milly e Carlotta si incontrano in un pomeriggio d’autunno nella capitale.

Si abbracciano, si salutano, prendono un caffè insieme. Parlottano, ridono complici e si perdono in una lunga passeggiata tra le strade di Roma. Ma cosa avranno da chiacchierare degli ascolti del sabato sera in Rai e la giornalista?

Milly e Carlotta a colazione insieme. Fonte foto: Diva e Donna

Cosa sta preparando Milly Carlucci?

Vederle insieme camminare a braccetto, tuttavia, ha subito scatenato il gossip con annessi interrogativi. Uno in articolare sembra cercare una risposta con insistenza ed è “Cosa si nasconde dietro questo incontro tra Milly e Carlotta?

“.

Carlotta e Milly a passeggio per Roma. Fonte foto: Diva e Donna

E sulla base di questa domanda mette radici una teoria: che Milly abbia in mente qualcosa di appetitoso? La teoria più acclarata fino ad ora è la Carlucci sia intenzionata ad invitare Carlotta Mantovan a Ballando Con Le Stelle. Tra loro due c’è sicuramente una bella amicizia e alla morte di Frizzi, Milly ha proposto che l’ex Miss lasciasse Sky Tg 24 per entrare a far parte della grande famiglia Rai.