Una foto in posa sulla tomba del nonno, una pioggia di critiche sui social e l’intervento (piccato) di sua madre: sono gli ingredienti della recente salsa polemica intorno allo scatto postato da Romina Carrisi in onore di Tyrone Power su Instagram, cui è seguito uno strascico rovente che ha costretto l’ex moglie di Al Bano a introdursi nella querelle per difendere la figlia.

Romina Jr: la foto della discordia

La foto della discordia, che ha scatenato il caos intorno a Romina Carrisi è stata pubblicata dalla figlia di Al Bano e Romina Power sul suo Instagram per ricordare un uomo importante della sua vita.

Lo scatto la mostra seduta sulla tomba del nonno, il celebre attore Tyrone Power, al quale ha dedicato parole dolcissime: “Ho sentito che eri piuttosto figo, avrei voluto conoscerti“.

Ma la tenerezza del suo messaggio si è scontrata con un muro di polemiche, che si sono materializzate nel giro di poche battute. Alcuni utenti non hanno gradito l’immagine, e hanno affidato le loro critiche ai commenti sotto la foto.

Critiche a Romina Jr su Instagram

Gli attacchi all’indirizzo della ragazza si sono innestati prevalentemente su due binari, tra chi la accusa di avere poco rispetto per i defunti e chi intravede nella sua condotta un alone di esibizionismo.

Mamma Romina, però, non è rimasta a guardare.

L’intervento di Romina Power

Romina Power non ha esitato a replicare alle critiche, in difesa della figlia che si è limitata a ringraziarla con un “Thank you mommy“. Immediato il botta e risposta con alcuni utenti tra i più critici, a cui ha rispedito indietro le accuse con tanto di spiegazione su come è fatta la tomba del padre Tyrone, all’Hollywood Forever Cemetery (California).

Commenti di Romina Power su Instagram

“Ma come siete cattive! La tomba di mio padre è una panchina.

Non ci si siede solo lei. Ma anche molti estranei che lo hanno amato. Ogni occasione è buona per sputare fiele sui miei figli. Per favore smettetela“.

La risposta livida della Power ha introdotto uno scambio di pareri che l’ha poi vista concludere con un secco “L’invidia è una brutta cosa“, acclamata da tantissimi follower che si sono precipitati a sostenere la cantante nella querelle.

