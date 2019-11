Giovedì 21 novembre su Raitre andrà in onda la prima puntata di Stati Generali che vede al timone Serena Dandini. La conduttrice gestirà un plotone di comici che daranno vita a sketch e siparietti Stando alle parole del direttore Stefano Coletta, inoltre, è “necessario che la tv pubblica abbia il diritto di leggere, criticare, ridere, piangere sulla nostra contemporaneità”.

La satira torna in tv con la Dandini

È tutto pronto per gli Stati Generali, il programma di Raitre condotto da Serena Dandini in partenza il 21 novembre. Il direttore Stefano Coletta è soddisfatto del progetto e dice che “stavolta saranno accolti tutti gli iscritti a parlare, non solo le donne.” Grazie alla satira, a cui la Rai apre le porte, è possibile leggere il mondo: “Questo è un programma dadaista, libero” ha affermato.

Per la Dandini, la trasmissione è un laboratorio di “tante cose nuove”. E spiega: “Abbiamo lavorato con giovanissimi, c’è un confronto generazionale. Col meccanismo di ‘si è segnato a parlare’ tutti hanno diritto di parola.”

Il cast e gli ospiti

Gli ospiti a Stati Generali non mancheranno. Si parte con Dario Argento che parlerà di paura, poi sarà la volta di Giorgia, Sabrina Impacciatore, Merco Mengoni e di giovani attori della stand up comedy.

Il cast di Stati Generali è molto ricco. Troviamo Martina Dell’Ombra, Neri Marcorè, Lucia Ocone, Cinzia Leone, Edoardo Ferrario, Germana Pasquero, Elio, Rocco Tanica, Elianto. Inoltre, avremo contributi video di The Pills, Le Sbratz, Natalino Balasso, Starmale e le notizie di Tg Lercio.

Ognuno di loro porterà delle novità. Ad esempio, Martina Dell’Ombra sarà la conduttrice sovranista: “Con tanto di corona in testa, ogni cinque minuti urlo che il governo cade e stiamo tornando”. Tutto questo avverrà attraverso un vero e proprio scambio generazionale e circolazione di nuove idee rispetto al passato e alla Tv delle Ragazze.

Le anticipazioni di Stati Generali

Il gruppo di lavoro di Stati Generali, quindi, ha lavorato ad un programma con tanti spunti.

Avremo le interviste al divano rosso e la prima protagonista sarà Jane Birkin. Inoltre, la Dandini ha anticipato molte novità come la presenza di Thescissionisti, Elio e Rocco Tanica nelle vesti del duo Legge e Bacchelli e il Raiphone, una sorta di telefonino gigante in cui sono state inserite alcune app come i tutorial di Lillo ma anche gli archivi segreti di Andreotti. Neri Marcorè, ad esempio, sarà Giuseppe Conte ma interpreterà anche l’ex Presidente del Consiglio in una veste nuova, alle prese con i social e le Instagram stories.

(Immagine in alto: Wikipedia/Creative Commons/Niccolò Caranti/dimensioni modificate)