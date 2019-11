Simona Ventura sta per sposarsi: l’amore con il giornalista Giovanni Terzi va a gonfie vele ed i due hanno deciso di coronarlo con una cerimonia nel 2020 e, a quanto pare, una nuova casa.

Grandi novità in arrivo dunque, che la conduttrice ha raccontato in esclusiva a Oggi.

Un amore improvviso e incontenibile

La relazione tra Terzi e Ventura era cominciata lo scorso anno: la conduttrice aveva comunicato tramite un post su Instagram di aver deciso di interrompere il rapporto con Gerò Carraro. I due, che stavano insieme dal 2010, avevano anche adottato una bambina, Caterina, nel 2014. Nel video li si poteva vedere insieme, a raccontare di questa nuova fase della loro vita che li avrebbe visti separati ma anche uniti nell’amore per la figlia adottiva.

Lui: “È lei che aspettavo”

Poco dopo era uscita la notizia dell’amore tra Terzi e Simona Ventura: da subito lei aveva parlato del nuovo fidanzato con toni estremamente innamorati. Ad Oggi ora spiega: “Ancora oggi, dopo dodici mesi trascorsi insieme, mi sveglio ogni mattina e non mi capacito del un regalo immenso che mi ha fatto la vita facendomi incontrare Giovanni. Non speravo più di innamorarmi e soprattutto, di incontrare l’uomo dei miei sogni, invece è accaduto”.

Lui non è certo da meno e al settimanale dice: “Sin dalla prima sera dentro me ho sentito che l’avrei amata. Dovevo ancora baciarla e già sapevo che non ci saremmo più lasciati. È lei che aspettavo. Simona è una donna di una dolcezza e di una generosità incredibile con chi ama. Mi sono innamorato di lei anche per come ama i suoi figli e la sua famiglia. Una donna così non poteva non essere speciale”.

Una casa e poi le nozze

I progetti? Una casa nuova ed un matrimonio “all’improvviso”: “Io e Giovanni abbiamo deciso di sposarci. Sappiamo solo che sarà nel 2020 e siamo tutti e due dell’idea che succederà all’improvviso.

Abbiamo trovato la casa dei nostri sogni per tutta la tribù dei nostri figli e a breve traslocheremo”. Per la luna di miele invece sembra che i due si siano già dati da fare, in un certo senso: “I primi due giorni li abbiamo passati a dormire ma questa vacanza diciamo pure che è una luna di miele in anticipo”.