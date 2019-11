Sono ore di apprensione per la famiglia di Ilenia Cucchi, 22enne italiana scomparsa a Barcellona. Di lei non si hanno notizia da una settimana e la famiglia ha lanciato un appello per trovarla.

Originaria di Sondrio

Ilenia Cucchi ha 22 anni ed è originaria di Talamona, paesino montano in provincia di Sondrio con meno di 5 mila abitanti. Da qui è partita Ilenia, per trasferirsi a Barcellona. La città catalana è meta per molti giovani e Ilenia ci vive da ormai 2 anni.

Ha sempre mantenuto i contatti con la famiglia e proprio questo ha iniziato a far insospettire i famigliari, che da oltre una settimana non hanno sue notizie.

Ilenia è stata vista per l’ultima volta in Calle Ferladinia, poi più nulla. La famiglia quindi ha provveduto a sporgere denuncia ai Carabinieri di Morbegno e ad allertare la Farnesina. Inoltre, il fratello Denis e un’altro parente – riporta La Provincia di Sondrio – stanno andando a Barcellona per cercarla.

L’appello della famiglia

I familiari hanno provato a contattarla al cellulare, ma risulta staccato e non esegue l’accesso su Whatsapp da giovedì scorso. Nei giorni scorsi sono anche riusciti a mettersi in contatto con alcuni amici di Ilenia, anch’essi a Barcellona, ma nessuno ha notizie di lei.

Dagli amici, a quanto riportano alcuni quotidiani come Il Giorno, la famiglia avrebbe appreso notizie poco confortanti su brutte compagne frequentate di recente dalla ragazza. La cognata Ramona ha dichiarato a La Provincia di Sondrio: “Non c’è motivo di pensare che si sia spostata dalla città. Ci è stato indicato qualche luogo che frequentava ultimamente e partiremo da quelle zone”.

La preoccupazione della famiglia è tanta e hanno lanciato alcuni appelli pubblici su Facebook, tramite i tanti gruppi dedicati agli italiani all’estero e specificatamente a Barcellona. “Per favore ragazzi c’è una famiglia in apprensione” scrive la cognata, lasciando anche alcuni numeri da contattare in caso di notizie su Ilenia Cucchi.