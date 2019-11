Corrono veloci i rumors su un presunto matrimonio top secret che sarebbe oltretutto, se venisse confermato, il matrimonio dell’anno. A lanciare l’indiscrezione in circolo è stato il settimanale Novella 2000 che sembra essere certa dello scoop che tocca da vicino il calciatore dei calciatori, Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo e Georgina sposi in gran segreto?

Pare che, secondo Novella 2000, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez siano convolati a nozze in gran segreto. Una cerimonia riservatissima lontano dai riflettori, lontano dal gossip e lontano anche dai luoghi comunemente frequentati dai due. Il cavallo di battaglia della Juventus sembra non solo aver deciso – come più di una volta aveva anche preannunciato discorrendo sul futuro – di sposare la sua Georgina ma anche a livello legale, qualcosa sembra essere cambiato.

Il nome di Georgina nel testamento

A proferir parola rompendo un fantomatico silenzio sul presunto matrimonio della coppia sarebbe stata una fonte molto vicina a loro che avrebbe raccontato i dettagli di quella che sarebbe stata una cerimonia iper blindata avvenuta in quel del Marocco. Nozze per pochissimi intimi che sarebbero state anticipate da un atto legale. Pare anche infatti che Cristiano Ronaldo, già alla fine di questa estate, abbia viaggiato sino a Madeira per parlare con i suoi avvocati e andando a cambiare parte di quello che è il suo testamento.

Carte in cui prima sarebbe risultato solamente il nome della madre e in cui ora sarebbe comparso anche il nome della Rodriguez. Un fatto sufficiente ad avvalorare l’ipotesi del matrimonio già pianificato in precedenza e ora avvenuto lontano dalla luce del sole mediatico? Per qualcuno sì, per altri no: da parte degli interessati, in nome della riservatezza, non è arrivata alcuna dichiarazione di smentita o conferma.