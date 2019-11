Dramma a Udine dove una bimba di 7 anni è morta questo pomeriggio a seguito di un terribile incidente. La piccola è stata colpita da un’acquasantiera.

Bimba di 7 anni muore in chiesa

Il terribile incidente si è verificato nella cappella del collegio Uccellis del capoluogo friuliano. Al momento non sono stati forniti i dettagli, pare però che la piccola sia stata travolta dall’acquasantiera che le è caduta addosso. La bambina è stata immediatamente soccorsa.

Inutile la corsa in ospedale

Immediato l’intervento degli operatori del 118 che hanno soccorso la piccola trasportandola d’urgenza in ospedale. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare; la piccola è deceduta per i gravi danni riportati.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Norm– Nucelo investigativo della compagnia di Udine e gli ispettori dell’azienda Sanitaria.

La bimba è un’allieva del convitto

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 22- La vittima di questo drammatico incidente è un bimba del convitto di Udine, il Collegio Uccellis. È accaduto tutto in pochi attimi davanti agli occhi increduli delle compagne di scuola. Secondo quanto ricostruito, la bambina si sarebbe appesa all’acquasantiera nel cadere a terra, la piccola ha causato un movimento oscillatorio dell’oggetto religioso che le è piombato sul torace.

Seguiranno aggiornamenti