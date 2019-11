Siamo nell’aeroporto di San Francisco e un piccolo maiale si aggira per i gate. Non è una casualità ma rientra in una iniziativa della struttura aeroportuale per alleviare lo stress dei passeggeri. Il maialino è stato proprio “assunto” e insieme alla proprietaria trascorre le giornate nell’aeroporto. Si chiama LiLou ed ha cinque anni e fa parte proprio di una squadra di animali per intrattenere i passeggeri. Tutti gli animali sono addestrati dalla Scpa di San Francisco al fine di rendere piacevole il tempo dei frequentatori dell’aeroporto attraverso un effetto terapeutico anti-stress.

Un’iniziativa contro lo stress

La responsabile del servizio si esprime così a proposito dell’iniziativa: “Quando abbiamo lanciato il programma Wag Brigade per la prima volta, il nostro obiettivo principale era alleviare lo stress per i nostri passeggeri.

Tuttavia, ciò che abbiamo scoperto è che abbiamo creato un collegamento con i nostri passeggeri ed è stato del tutto sorprendente“. L’iniziativa ha successo e come racconta la proprietaria del maialino Tatyana Danilova, che non lo lascia mai da solo, anche lui se la cava benissimo: si comporta come tutti i passeggeri facendo la coda al gate, saluta con lo zoccolo e si lascia anche fotografare.

Guarda il video

Un esempio da imitare

Il maialino che sembra quasi la mascotte della struttura indossa anche un cappello da pilota e intrattiene i passeggeri con grugniti e acrobazie ed, inoltre, ha dei particolari zoccoli rossi.

Le abilità del maialino continuano, infatti, è anche capace di suonare la sua speciale pianola. Inoltre, l’iniziativa positiva non ha tardato ad avere diffusione. Oggi possiamo vedere la prima squadra canina nell’Aeroporto Aberdeen in Scozia e la terapina di cavalli in miniatura (una particolare razza di cavalli) in un aeroporto del Kentucky.