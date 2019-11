Bianca Guaccero senza peli sulla lingua su Stefano De Martino e gli ex di Belen. La conduttrice ha detto la sua in modo chiaro, su un argomento ‘spinoso’ che riguarda tantissimi vip: i ritocchi estetici. Nel corso della classifica dei ‘più rifatti’, stilata da Jonathan Kashanian per Detto Fatto, il parere della padrona di casa è arrivato forte e chiaro. Come reagirà la Rodriguez? La domanda si fa strada dopo le parole pronunciate in studio.

Bianca Guaccero si rivolge a Stefano De Martino

Stefano De Martino rifatto? È l’interrogativo a cui hanno provato a dare una risposta Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian, nel corso di una classifica sui vip più ritoccati a Detto Fatto.

L’opinionista ha suggerito che il conduttore potrebbe aver fatto ricorso alla chirurgia estetica per dare un nuovo aspetto a naso, labbra e orecchie. Kashanian non avrebbe molti dubbi: “Il naso, si vede, le labbra erano sottilissime“.

Nel confronto tra il ‘prima’ e il ‘dopo’ di Stefano De Martino, secondo l’ex gieffino emergerebbe chiaramente l’intervento, e che Bianca Guaccero ha detto la sua sulla questione.

La conduttrice ha rivolto un messaggio al collega: “Posso dire una cosa, Stefano? Un appello, così, dal mio umilissimo punto di vista: non ne avevi assolutamente bisogno“.

Gli ex di Belen? “Si assomigliano tutti”

Confronto estetico tra Corona, Iannone e De Martino a ‘Detto Fatto’

Cos’hanno in comune gli ex di Belen, Fabrizio Corona e Andrea Iannone, con Stefano De Martino? La domanda di Kashanian ha stuzzicato la conduttrice, che ha risposto candidamente: “Posso dire una cosa seria? Secondo me col passare del tempo tendono tutti ad assomigliarsi, correi capire qual è lo stampino originale. Corona?“.

“Chissà come mai – ha replicato l’ex gieffino – magari lei avrà un abbonamento mensile con lo stesso chirurgo”, sottolineando che tutti avrebbero tratti comuni dovuti al ricorso al ritocchino. “Secondo me è lei – ha concluso Jonathan Kashanian –, sai quelle fidanzate che tu dici ‘amore, vai a sistemarti’, e per l’ansia da prestazione vanno“.