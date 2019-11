Momenti di grande commozione per Caterina Balivo, che a Vieni da me ha trattenuto le lacrime a stento. Tutto è accaduto durante l’ospitata di Alena Seredova, nel corso di un confronto profondo sulla sua situazione sentimentale dopo Gigi Buffon. Anche l’ex moglie del portiere si è accorta dello stato emotivo della conduttrice: “Adesso hai le lacrime tu“.

Alena Seredova parla del tradimento

Ai microfoni di Vieni da me, Alena Seredova ha parlato della sua storia, tra le luci di una carriera straordinaria e il buio del fallimento d’amore con Gigi Buffon ormai alle sue spalle. Oggi vive una nuova storia al fianco del compagno, Alessandro, ma non ha nascosto quanto sia stato difficile fare i conti con le sue insicurezze e la sua rabbia.

“Penso che tutto quello che non ti uccide ti fortifica, io sono diventata una persona migliore dopo, in qualche modo, perché certe cose non mi interessano più. Sono stata una persona super fortunata, perché non sempre, quando si chiude una porta, dopo arriva il vero uomo della tua vita“.

È il ritratto di una rinascita che è passata attraverso un oceano di tristezza e sconforto, forte di un nuovo equilibrio e di una rinnovata serenità. Il capitolo del tradimento è stato affrontato con un alone di ironia che ha divertito il pubblico.

“Non sono stata l’ultima a saperlo, dopo di me lo ha saputo il mio babbo“, ha detto la Seredova, smentendo di fatto il detto che la persona tradita sia sempre l’ultima a venirne a conoscenza. Poi un’altra rivelazione sulla scoperta della relazione tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon: “L’ho sentito alla radio“.

Caterina Balivo commossa

La conduttrice ha ascoltato il racconto della sua ospite, che l’ha sorpresa con una dichiarazione forte: “Alessandro è molto paziente, si è preso una donna, come dico io, con due bagagli come dico io, una donna fragile, arrabbiata con tutti gli uomini, triste, che frignava, piangeva, e ha avuto la pazienza di farla rifiorire“.

È a quel punto che Caterina Balivo non è riuscita a nascondere il vortice di emozioni, e i suoi occhi si sono fatti lucidi. Poco dopo, una riflessione sulle affermazioni dell’ex moglie di Buffon: “Pochi di noi, qui, pensano che tu sia fragile“.