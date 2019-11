Nota al grande pubblico per essere una delle protagoniste del Minimondo di Avanti un Altro, Claudia Ruggeri è uno dei personaggi più apprezzati del programma condotto da Paolo Bonolis. Particolarmente seguita sia in televisione che sui social, è anche la cognata del noto conduttore.

Chi è Claudia Ruggeri

Inserita nell’agenzia della cognata Sonia Bruganelli, come ben saprete, Claudia Ruggeri lavora con Bonolis. Una situazione che è stata spesso motivo di critiche, con la stessa Miss Claudia che ha sempre rispedito al mittente le accuse di essere raccomandata. In fin dei conti con la sua bellezza e simpatia è riuscita da sola a conquistare l’affetto del pubblico.

Conosciuta per essere la bellissima Miss Claudia di Avanti un Altro, la showgirl ha ricoperto nel corso degli anni vari ruoli, come ad esempio la poliziotta, ma anche la supplente e la miss. A prescindere dal ruolo ricoperto, continua a stupire il pubblico con la sua straordinaria bellezza. Modella, ballerina e showgirl romana, Claudia Ruggeri è nata nel 1983. La sua carriera ha inizio fin da giovanissima con il ruolo di modella, per poi approdare in televisione con il programma Chiambretti C’è.

Poco dopo è passata a Domenica In e nel 2004 ha intrapreso la longeva collaborazione con Paolo Bonolis, prima nelle vesti di ballerina a Ciao Darwin, poi come protagonista del Minimondo ad Avanti un altro.

Proprio la partecipazione nei programmi di Bonolis ha sancito la sua fama, rendendola la nota showgirl che noi tutti oggi conosciamo.

La cognata di Paolo Bonolis

Oltre a lavorare con Paolo Bonolis, Claudia Ruggeri è anche la cognata del noto conduttore. La bella Miss Claudia, infatti, è sposata dal 26 giugno 2016 con Marco Bruganelli. Quest’ultimo è il fratello di Sonia Bruganelli, ovvero moglie di Paolo Bonolis. Convolati a nozze dopo circa 10 anni di fidanzamento, la coppia è più unita e riservata che mai.