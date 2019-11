Un caso medico che viene dalla Scozia sta già facendo parlare per la sua eccezionalità. Ad un uomo è stata infatti riscontrata una particolare “polmonite da piumone”. La causa della sua improvvisa polmonite sarebbe infatti dovuta alle sue coperte imbottite di vera piuma d’oca, che aveva da poco sostituito a quelle sintetiche.

“Polmonite da piumone”, il primo caso al mondo

Un uomo 43enne scozzese si era presentato dal suo medico a causa di malesseri e stanchezza cronica che lo affliggevano tanto da non poter stare in piedi per troppo tempo. Dopo aver fatto i controlli di routine e aver visto che i parametri erano nella norma, i medici dell’Aberdeen Royal Infirmary hanno voluto analizzare più a fondo il caso.

Attraverso i raggi x hanno scoperto che l’uomo aveva uno schema da polmonite da ipersensibilità e che l’uomo presentava anticorpi molto alti nei confronti delle proteine di alcuni uccelli. Il paziente si è allora ricordato che aveva da qualche tempo sostituito la biancheria da letto sintetica con quella in piuma. Una volta sostituti i piumoni in piuma d’oca, i malesseri dell’uomo sono pian piano diminuiti fino a scomparire.

I consigli dei medici che hanno studiato il caso

I medici dell’Aberdeen Royal Infirmary hanno parlato del primo caso di “polmonite da piumone”.

Hanno infatti evidenziato che gli operatori sanitari, in presenza di condizioni respiratorie, chiedono solitamente ai loro pazienti se hanno animali in casa, soprattutto uccelli. Ma non viene quasi mai chiesto se la loro biancheria da letto è sintetica o in piuma, dunque sarebbe bene sempre approfondire anche questo aspetto prima di escludere il problema.

I ricercatori hanno invitato i medici a non sottovalutare in modo leggero i casi in cui i pazienti presentano un’improvvisa difficoltà respiratoria. Il dottore Owen Dempsey, che ha curato il paziente 43enne, ha però voluto evitare allarmismi: non bisogna necessariamente disfarsi di piumone e cuscini in piuma d’oca, ma fare attenzione se si riscontrano eventuali problemi respiratori e affaticamento.