Il piccolo Santiago, figlio di Belèn Rodriguez e Stefano De Martino, è il piccolo di casa per ora ed è quindi ovvio che sia coccolato e viziato da tutti.

In particolare è il pupillo della zia Cecilia, che passa parecchio tempo con lui e ne loda spesso l’intelligenza e la precocità. Pochi giorni fa ha mostrato proprio una delle “performance artistiche” di Santiago che ha fatto rimanere di stucco i follower su Instagram.

Un ritratto “insuperabile”

Chiunque segua Belèn Rodriguez su Instagram sa quanto a Santiago piaccia disegnare. Spesso sua madre lo filma, infatti, mentre è intento a colorare o a fare il ritratto di un familiare.

Questa volta, però, Santiago sembra aver superato se stesso facendo un ritratto di zia Cecìlia davvero bello, considerando che il piccolo di casa ha solo 6 anni. La zia, orgogliosissima, ha postato su Instagram il video del “making of”, scrivendo anche con un certo orgoglio: “La sua maestra ha detto che in 26 anni di carriera, non ha mai visto un bambino disegnare così bene”. Un affetto da “zia”, incontenibile, espresso con le parole più dolci del mondo: “Santi, la tía Chechu è orgogliosa di te, sei un piccolo grande artista,…! TI AMO INMENSAMENTE !”.

Sorelle e colleghe: Belèn e Cecìlia

L’affetto di Cecilia per Santiago è ovviamente una conseguenza dell’amore che c’è tra le due sorelle, che oltre a passare molto tempo insieme, lavorano insieme nel brand Me Fui, specializzato in costumi da bagno. Cecilia e Belen, in questi giorni, sono oltretutto impegnate in una bellissima iniziativa, il Sisters Market: le due bellissime modelle metteranno in vendita i loro vestiti questo weekend, a Milano. Il ricavato della vendita, in parte, andrà devoluto all’Ospedale Pediatrico San Gerardo di Monza.