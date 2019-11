Una nuova carrellata di succosi ospiti è pronta ad approdare nello studio di Silvia Toffanin. Iniziano a circolare già le indiscrezioni sui futuri ospiti di Verissimo che tornerà puntualmente sul piccolo schermo domani pomeriggio alle 16:10.

Verissimo, in studio Vittoria Puccini

Come ogni settimana, Silvia Toffanin è pronta ad intrattenere il suo caloroso pubblico portando nel suo salotto mediatico, Verissimo, una nuova sfilza di ospiti esclusivi. Secondo quanto anticipato da SuperGuidaTv, tra le prime a varcare la soglia del salotto della Toffanin, che continua ad essere la reginetta indiscussa del sabato pomeriggio, sarà Vittoria Puccini. La bellissima attrice, divenuta celebre soprattutto per il suo ruolo da protagonista in Elisa di Rivombrosa, la serie televisiva di successo che la consacrò al fianco di Alessandro Preziosi.

Proprio la Puccini a Verissimo svelerà i suoi progetti circa una nuova fiction, Il processo, ma è indubbio che ci saranno anche importanti rivelazioni sulla sua vita privata.

Attesa per Malgioglio, Antonio Albanese e Grigolo

Dopo la Puccini, seguendo una fantomatica scaletta, porterà brio e colore nello studio di Verissimo l’ineguagliabile Cristiano Malgioglio. Proprio quella di Malgioglio si preannuncia essere un’ospitata emozionante durante la quale porterà davanti al pubblico la storia della sua vita tra momenti particolarmente felici e momenti più infelici ma comunque vissuti.

Il paroliere però sarà solamente uno dei tanti e numerosi ospiti sui quali discorrevamo: sempre atteso a Verissimo anche Antonio Albanese, pronto a sbaragliare il botteghino con il suo nuovo “Cetto La Qualunque” nella pellicola Cetto c’è senza dubbiamente. E ancora, sempre a Verissimo, anche la cantante Giusy Ferreri e il tenore, nonché ex coach di Amici Celebrities, Vittorio Grigolo. Una puntata dunque ricca di novità, ancora una volta, e che quasi sicuramente riuscirà a far guadagnare alla Toffanin un posto nell’Olimpo dello share.

In chiusura anche uno dei cavalli di battaglia di Mediaset e soprattutto di Striscia la Notizia che sicuramente non perderà l’occasione per far divertire il pubblico della Toffanin, Dario Ballantini.