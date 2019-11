Dramma questa mattina ad Ancona dove il cadavere di una giovane donna è stato rinvenuto in mare.

Giovane donna morta in mare

Il cadavere di una giovane donna è stato rinvenuto questa mattina nei pressi della Isa Yacht, Ancona. Il corpo era in acqua, a segnalarlo una chiamata al 118 effettuata da alcuni passanti.

Immediate le operazioni di soccorso, sul posto sono giunti gli operatori del 118, la Croce gialla di Ancona, l’automedica insieme a sommozzatori e vigili del fuoco. Si tratterebbe di una donna di 30 anni di origini irlandesi; al momento non si conoscono le cause del decesso.

Seguiranno aggiornamenti