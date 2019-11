A darne il triste annuncio sono stati i familiari: Paola Vinciguerra è morta all’età di 68 anni. La psicologa era conosciuta al grande pubblico per molte partecipazioni televisive e numerose pubblicazioni scientifiche.

Lutto nella psicologia

Sono molte le voci di cordoglio e gli ultimi saluti, sia dal mondo dello spettacolo che da quello scientifico del suo campo. Paola Vinciguerra, infatti, prima di essere conosciuta per la sua partecipazione a La Vita in Diretta, era infatti stimatissima psicoterapeuta, con all’attivo numerose pubblicazioni scientifiche. La Vinciguerra sin dagli anni ’80 si era impegnata a formare aziende con workshop dedicati a come gestire lo stress, l’ansia lavorativa, a come avere più fiducia in se stessi.

Una personalità molto apprezzata e attiva in diversi campi della psicologia.

La sua attività

Paola Vinciguerra, scomparsa a 68 anni, era infatti presidente della Eurodap, l’Associazione Europea dedicata ai disturbi da attacchi di panico. Non solo, la psicologa era particolarmente specializzata in numerose tecniche per la cura del paziente, tra cui terapia di gruppo, gestalt, analisi bioenergetica e l’EMDR. Quest’ultimo acronimo sta per Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari, un metodo terapeutico utilizzato nella cura di numerose psicopatologie, come ansie, lutti, depressione e dipendenze.

Sulla pagina Facebook della dottoressa, è stato pubblicato un toccante video a lei dedicato.

Le parole del Presidente UNC

La Vinciguerra aveva inoltre collaborato con la UNC, Unione Nazionale Consumatori, sui delicati temi della ludopatia e della moderna digital addiction. Il Presidente Massimo Dona, ha rilasciato un comunicato per esprimere le proprie condoglianze, riportato da Adnkronos. “Al dolore per la scomparsa di figure così importanti – sono le parole di Dona – si affianca un fortissimo senso di riconoscenza.” Continua poi nel suo ricordo: “Quando penso a Paola Vinciguerra piuttosto che al lavoro fatto insieme penso al lascito di consapevolezza che ci ha donato“.