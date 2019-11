Uno studente di 22 anni è ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale CTO di Torino. Il ragazzo si trovava ad una festa a casa di amici, uscito sul balcone, probabilmente si è sporto troppo ed è caduto riportando gravi traumi.

Studente cade dal balcone

Il dramma si è consumato nella serata di venerdì. Il ragazzo, uno studente di 22 anni di origini spagnole ma residente a Biella, si trovava a Torino per una festa in un appartamento della zona del centro, in via Cernaia.

Secondo quanto riferito dagli altri ragazzi presenti alla festa, il 22enne si sarebbe sporto troppo dal balcone e sarebbe caduto; pare anche che avesse bevuto.

Ricoverato in gravi condizioni

Immediati i soccorsi che hanno trasportato il ragazzo presso l’ospedale CTO- Centro Traumatologico Ortopedico. La caduta gli ha causato gravi traumi in più parti del corpo. Dal trauma cranico a quello facciale, danneggiati anche torace, polmoni e addome, femore e bacino rotti.

I medici sono comunque riusciti nella difficile operazione di stabilizzazione delle sue condizioni. Ora il ragazzo si trova in terapia intensiva, è intubato e in coma farmacologico. Le condizioni restano gravi e la prognosi riservata.

Seguiranno aggiornamenti