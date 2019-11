Un vasto incendio si è verificato nella notte a Villorba, Treviso. Ad essere colpita è stata l’azienda agricola Nonno Andrea, famosa per gli ortaggi e le conserve.

Incendio colpisce azienda agricola

Incendio in un’azienda agricola nel trevigiano, si tratta della Nonno Andrea sita in via Campagnola a Villorba. L’azienda è nota soprattutto per la produzione di ortaggi, creme e conserve di frutta. I danni sembrano essere ingenti, secondo una prima ricostruzione le fiamme si sono sviluppate intorno a mezzanotte.

Nonostante l’immediato intervento dei vigili del fuoco, sono andate distrutte diverse strutture dell’azienda. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti tutta la notte.

Le operazioni di spegnimento

Per spegnere le fiamme sono stati disposti 10 mezzi provenienti da Treviso, Montenbelluna e Conegliano. Dopo diverse ore le fiamme sono state domate ma al momento sono ancora in corso le verifiche sul caso. Non è ancora stata individuata l’origine del rogo, anche la stima dei danni è ancora tutta da valutare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.