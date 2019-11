A Verissimo entra in studio Vittoria Puccini, acclamata dal pubblico. L’attrice si racconta nell’intervista di Silvia Toffanin in cui ripercorre le principali tappe della sua vita e della sua carriera, in cui ha interpretato numerose figure femminili con grande professionalità, grinta e determinazione.

“Sono stata un’adolescente molto sicura“

Grande professionista, Vittoria Puccini nel mondo del cinema italiano è una delle figure più amate. Ha interpretato nel corso della sua carriera professionale grandi donne ed è entrata nei cuori del pubblico per serie tv amatissime come Elisa di Rivombrosa. A Verissimo l’attrice racconta questo successo a partire da quella che è stata la sua infanzia e, a seguire, la sua adolescenza: “Da piccola ero molto molto timida e volevo fare la stilista, mi divertivo a disegnare modelli.

Sono stata un’adolescente molto insicura, è un periodo in cui devi imparare ad accettarti. Spesso mi sentivo a disagio, come se non mi sentissi mai all’altezza degli amici e delle persone. Quando ho iniziato a lavorare è come se avessi trovato un mio centro che mi ha dato più sicurezza e il lavoro ha aiutato ad accettarmi“.

Quando Vittoria Puccini vinse il Telegatto

Vittoria Puccini iniziò la sua carriera di attrice da giovanissima: “A 19 anni ho iniziato a lavorare.

Volevo trasferirmi a Roma per provare a fare l’attrice. Mi hanno appoggiato perché si fidavano di me, però mi hanno dato un out-out: interrompi l’Università ma se entro due anni non succede qualcosa di importante, puoi continuare a fare l’attrice ma ritorni a Firenze e ti riscrivi all’Università. Alla fine di quei 2 anni, per fortuna, arrivò il provino per Elisa di Rivombrosa ed è stata la svolta“. L’attrice prova poi a raccontare quello che è stato il successo della serie, una delle più seguite di sempre in Italia: “Elisa di Rivombrosa è stato un fenomeno, un caso unico della tv italiana.

La vera svolta è stata quando ero in treno, stavo tornando a Firenze nel week-end, apro Tv Sorrisi e Canzoni e leggo fra i candidati del Telegatto che, per il personaggio femminile dell’anno, ero tra i candidati. Chiamo il mio ufficio stampa ma non ne sapeva niente, poi mi richiamò e mi disse che addirittura avevo vinto quel Telegatto“.

Il rapporto con la figlia Elena

Una vita di attrice ma anche di mamma per Vittoria Puccini. La piccola Elena è per l’attrice la persona più importante della sua vita e racconta a Silvia Toffanin come sta vivendo la sua adolescenza: “Sta diventando adolescente, per ora va molto bene, non posso lamentarmi. Sono riuscita a creare un rapporto di serenità fra lei e il padre, la cresciamo insieme. La cosa più importante è dare amore ai figli per fargli acquisire sicurezza e portarli a parlare con te. Non tenere le cose dentro significa evitare traumi. Chiedere aiuto ai genitori è una cosa di cui non ci si deve vergognare, serve stimolare il dialogo“. Sul capitolo amore, l’attrice ha attualmente al suo fianco il compagno Fabrizio: “L’amore oggi lo vivo benissimo, sono molto innamorata e felice della mia storia con Fabrizio, stiamo molto bene e siamo molto felici. Non ho mai pensato al matrimonio, non è mai stato il mio sogno“.