Nicoletta Romanoff è convolata a nozze con Federico Alverà, manager e allenatore della U.S. Primavera Rugby. L’attrice si mostra felicissima su Instagram, dove annuncia il grande passo con il compagno. La coppia ha avuto la prima figlia, Anna, nel giugno del 2018 e vive la sua storia d’amore lontana dai riflettori. C’è molta attenzione alla privacy, come dimostra il fatto che il tutto è stato scoperto solo a cose fatte. La location? Le splendide colline della Toscana.

Nicoletta Romanoff convola a nozze con Federico Alverà

L’attrice ha riunito familiari e amici a Bolgheri, nella Maremma livornese, dove ha detto sì al suo nuovo marito.

Gli “Alveroff” si sono giurati amore e fedeltà attorniati dai dolci pendii della Toscana, tra botti di vino e damigelle accorse a frotte. Almeno a vedere le Stories su Instagram, dove compare la felice coppia in giro tra vigneti e cantine. Con l’etereo abito bianco d’ordinanza, Nicoletta Romanoff è uscita dalla chiesa mano nella mano con Federico Alverà, bellissima e raggiante, per poi allontanarsi su una carrozza. Tantissime le colleghe che si sono congratulate con l’attrice, come Michela Quattrociocche, Vittoria Belvedere e Gabriella Pession.

L’amore e la nascita di Anna

Nicoletta Romanoff dopo alcune storie andate male, sembra abbia trovato l’uomo giusto.

Lei e Federico Alverà un anno e mezzo fa hanno festeggiato al nascita della prima figlia, la quarta per l’attrice. Romanoff ha avuto due figli, Francesco e Gabriele, nati dal matrimonio con Federico Scardamaglia, terminato nel 2004, e una bambina, Maria, avuta da Giorgio Pasotti. I due si sono lasciati nel 2016, dopo 7 anni insieme, ma sono rimasti in buoni rapporti.