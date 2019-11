Pare che Piero Chiambretti debba forzatamente rinunciare ad una delle “sue persone” in quel di La Repubblica delle Donne. Secondo i tanti rumors messi in circolazione in queste ore, Chiambretti dovrà infatti sopperire ad una mancanza improvvisa, quella di Alda D’Eusanio.

Tra La Repubblica e Live, vince Live

Non è certo la prima volta che capita: di fronte a due offerte, la scelta è d’obbligo. Le voci si sa, spesso e volentieri voci rimangono ma pare che questa volta Barbara d’Urso abbia messo sul tavolo un poker non indifferente lasciando ammutolito l’avversario che dovrà rimboccarsi le maniche. Motivo? Un “furto”, se di furto di può parlare.

Alda D’Eusanio sceglie la d’Urso

In realtà, la responsabilità decadrebbe interamente su Alda D’Eusanio che di fronte a La Repubblica delle Donne e Live – Non è la d’Urso avrebbe preferito proprio quest’ultimo. La D’Eusanio, d’altronde, non è nemmeno così sconosciuta negli ambienti televisivi di Lady Cologno avendo già preso parte in più occasioni alle sue trasmissioni proprio come opinionista. Meno certo, prima del fitto vociferare invece, che la D’Eusanio scegliesse proprio di continuare a sedersi sulle poltroncine della d’Urso e meno su quelle di Chiambretti.

La non-frecciatina di Chiambretti

“Che fine ha fatto Alda D’Eusanio?”, avrebbe poi dichiarato Chiambretti nel pieno della conferenza stampa proprio su La Repubblica delle Donne che anticipatrice del debutto, previsto proprio il prossimo 27 novembre.

Sempre Chiambretti, durante la conferenza: “Noi apriamo la porta a tutti, ma ha scelto Barbara d’Urso. É nel cast di Barbara“, volendo leggere tra le righe, una punta di amarezza e quasi un velato fastidio si potrebbe scorgere ma è una realtà in tutto e per tutto opinabile. Ora che la D’Eusanio sembra dunque essere stata introdotta, per sua scelta, al mondo di Lady Cologno, è da prendere in considerazione che sulla scia di nuove esperienze possa anche approdare all’Isola dei Famosi 2020, anche in quell’occasione, come opinionista?