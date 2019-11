Una vicenda curiosa ma decisamente simpatica quella che arriva da Port St. Lucie, in Florida. La polizia è stata chiamata da alcuni abitanti del quartiere perché un auto stava girando in tondo in retromarcia. Al volante, c’era un cane.

Come dichiarato da Anna Sabol all’emittente WPBF, affiliata della CNN, alcuni vicini hanno notato quest’auto che girava continuamente in tondo, in un’infinita manovra in retromarcia che non accennava a finire. Inoltre, al volante non vedevano nessuno. Quando si sono avvicinati, tuttavia, hanno visto che c’era un grosso labrador nero, il cui nome pare sia Max.

I vicini hanno così chiamato la polizia, che per un po’ si è limitata a guardare il cane guidare in retromarcia.

Dopo un’ora, è andato a sbattere contro alcuni bidoni dell’immondizia e una cassetta della posta. A quel punto il veicolo ha rallentato ed è stato possibile aprire lo sportello e fermare il cane. “Bisognerebbe dargli la patente“, ha aggiunto Anna Sabol. Il proprietario, riporta la CNN, ha dichiarato di aver lasciato il motore accesso e che ripagherà i danni causati dal cane guidatore. Resta impagabile il buonumore creato dalla notizia, diventata subito virale negli Stati Uniti e oltre.

Neighbors in a cul-de-sac in Florida watched in awe as a car moved in circles in reverse for approximately an hour. At first it looked like there was no driver in the car, but then when they looked closer, they noticed there was a dog behind the wheel. 🐶 https://t.co/wEpphwwtEB pic.twitter.com/n6GTYqwIQt