Il commovente video di un ragazzo daltonico che vede per la prima volta i colori sta facendo il giro del web. Già 8 milioni le visualizzazioni per il ragazzo, molto emozionato per il gesto del preside della sua scuola.

A condividere con il mondo la notizia è stato Ben Jones, che su Twitter ha pubblicato un video di suo fratello. Nella didascalia racconta: “Il mio fratellino è gravemente daltonico e così anche il preside della sua scuola“. Continua poi Ben, originario di Provo, nello Utah (US): “Mentre stavano studiando la daltonia in classe, il preside gli ha prestato i suoi occhiali e ha potuto vedere i colori per la prima volta, si è molto commosso“.



Le lacrime di Jonathan, una volta indossati gli occhiali, sono contagiose. Il ragazzo è emozionato e si alza per vedere la colorata tavola periodica della classe, incitato dai compagni.

My little brother is severely colorblind and so is his principle at school. While they were learning about colorblindness in class, his principle brought in some glasses that let him see color for the first time, and he was very emotional. Check it out: pic.twitter.com/LQhAND9RJq