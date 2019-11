La puntata comincia subito scoppiettante con una coppia storica della tv, Simona Izzo e Ricky Tognazzi che con la d’Urso entrano subito nel vivo della questione baci e sesso.

Simona Izzo e i “bollori”

Alba Parietti chiede immediatamente alla coppia se in uno dei due si è spenta la scintilla dopo 35 anni insieme. “Il sesso è meraviglioso e l’amore è meraviglioso“, dice Simona Izzo. E mentre il loro amore e la loro unione viene fuori da ogni parola, Barbara d’Urso ricorda l’amore con Antonello Venditti, durato poco e costellato, pare, da diversi tradimenti. “Abbiamo un bellissimo rapporto“, sottolinea Tognazzi commentando la sua amicizia con Venditti.

“L’ultima volta che lo avete fatto?“, chiede Alda d’Eusanio, “15 giorni fa“, risponde senza dubbio la Izzo.

Lo scontro con Predolin

Un passato al Grande Fratello, esperienza condivisa con Marco Predolin, che però non aveva certo unito i due, anzi. La discussione nello studio della d’Urso si accende subito e partono anche gli insulti di Predolin a Tognazzi che però non si scompone particolarmente. “Hai rovinato anche questa serata“, sottolinea Tognazzi. I due non riescono a confrontarsi tranquillamente e anzi si parlano continuamente sopra. Alba Parietti cerca di calmare le acque e portare avanti la discussione.

“Chiariamoci in modo pacato”, invita la d’Urso. Predolin chiede scusa ma cerca di giustificare il suo comportamento e alla fine i due si abbracciano, e Tognazzi invita il rivale a scusarsi con sua moglie. “Orgogliosa che sia successo qua“, commenta la d’Urso.