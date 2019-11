Vanessa Incontrada ha festeggiato un nuovo compleanno insieme alla sua famiglia. La showgirl ha condiviso sui social gli scatti più belli di questa festa: una letterina scritta dal figlio Isal, 11 anni, e uno scatto di famiglia, tutti uniti e sorridenti.

Il messaggio del figlio di Vanessa Incontrada

“Ciao Mammy. Buon compleanno! Io e babbo ti abbiamo fatto un pensiero con tutto il nostro cuore e amore. Ti vogliamo moltissimo bene, sarai sempre nei nostri cuori e ti aiuteremo quando ne avrai bisogno. Happy Birthday, love you“, scrive Isal in una letterina per la mamma. “Oggi festeggio il nostro amore e il mio splendido compleanno!

Con voi ho tutto!“, ha scritto la Incontrada sui social proprio ieri, giorno in cui ha compiuto 41 anni.

Incontrada a Domenica In

La showgirl è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, e la padrona di casa è riuscita a farle versare qualche lacrima. In onda è passato un servizio sulla madre della Incontrada che non è riuscita a trattenere la commozione: “Abbiamo avuto dei momenti di difficoltà, ma ora ho perdonato, oggi mi sento molto vicina a lei, la rabbia e l’incomprensione sono passate. Ho capito cose che a 20 anni non capivo. Se glielo dico?

Ni, no, non sempre è facile parlare“.