Ore di apprensione per una famiglia originaria di Fabrizia, in provincia di Vibo Valentia. Qui è scomparsa Luciana Tassone e di lei nessuno ha più notizie dalla giornata di sabato. I familiari lanciano numerosi appelli e la Prefettura avvia le ricerche.

Scomparsa da sabato

Si chiama Luciana Tassone ed ha 34 anni, la donna di cui si sono perse le tracce a Fabrizia, comune di poco più di 2 mila persone in provincia di Vibo Valentia. Dalla cittadina calabrese Luciana è scomparsa nella mattinata di sabato e da allora nessuno dei suoi familiari ha più avuto sue notizie.

Tramite Facebook, la sorella Patrizia ha condiviso una sua foto, che ha già raggiunto oltre 8 mila condivisioni.

Luciana Tassone, racconta la sorella nel suo appello, è stata vista l’ultima volta mentre prendeva un pullman diretto a Serra San Bruno, paese a soli 15 km da Fabrizia, dove la donna vive. Sulle ragioni della scomparsa, è il mistero più assoluto.

Avviate le ricerche

Non si sa, infatti, se la donna si sia allontanata volontariamente, cambiando pullman, oppure se sul tragitto abbia incontrato qualche malintenzionato o abbia avuto un malore. Proprio per questa incertezza, nei vari appelli la sorella Patrizia chiede a chiunque di aiutarla nella ricerca.

In un post dice “Vi chiedo se la vedete avvicinatevi e parlategli e avvisate i carabinieri perfavore“, mentre in un altro esorta a non diffondere fake news su un possibile ritrovamento. “Stiamo soffrendo e solo Dio sa quanto – ha scritto Patrizia questa sera – Non giocate sulle disgrazie degli altri!“.

Intanto, la Prefettura di Vibo Valentia ha attivato il Piano provinciale per le persone scomparsa, dando così inizio alle ricerche della donna a partire dalla zona in cui è scomparsa. Chiunque avesse notizia sulla donna, quindi, è invitato a contattare i Carabinieri di zona per aiutare nelle ricerche, come richiesto dalla famiglia.