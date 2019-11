“Anche ieri sera per i talk di Live picchi oltre il 23% di share e di oltre 3 milioni e mezzo di spettatori!! GRAZIE!!“, scrive Barbara d’Urso sui suoi canali social commentando gli ascolti di Live – Non è la d’Urso, andato in onda ieri sera con una nuova puntata ricca di colpi di scena. Tuttavia, c’è da dire che la media è leggermente calata per Lady Cologno che per il primo lunedì non ha dovuto scontrarsi contro il colosso della Rai, Il Commissario Montalbano.

Barbara d’Urso, Live – Non è la d’Urso cala

Per quanto Barbara d’Urso possa essere soddisfatta dei meravigliosi dati Auditel che è riuscita a conquistare, rimane agli atti che secondo quanto riportato da Davide Maggio, il suo Live – Non è la d’Urso non è cresciuto e anzi, ha registrato un leggero calo.

Dal 15,1% della scorsa settimana infatti, Barbara d’Urso sembra aver perso un punto conquistando solamente il secondo posto sul podio virtuale degli ascolti, dietro a In punta di piedi, replica della pellicola andata in onda proprio ieri sera su Rai1.

Report sul podio, ottimo risultato per De Martino

Rai1 di fatto si è aggiudicato la serata di lunedì senza dover nemmeno schierare il grande classico, Il Commissario Montalbano.

Senza il commissario di Camilleri Rai 1 conquista ugualmente il primo posto, sbarazzando la d’Urso di fronte al 14,8% di share conquistato dal film. A seguire, sempre sul podio ma al terzo posto, Report: 2.059.000 i telespettatori che hanno seguito il programma d’inchiesta regalandogli un ottimo 8,7% di share. Bene anche Italia 1, al quarto posto con il 7,9% di share conquistato da I Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo. Al quinto posto Stefano De Martino: un risultato che però merita di essere tradotto. Ieri sera è andata in onda infatti l’ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile, un mero “il meglio di…” dal nome Anche Stasera Tutto è possibile e per trattarsi di un riepilogo delle puntate precedenti, il 6,2% raccolto e 1.228.000 di telespettatori al seguito, non possono che essere una vittoria.