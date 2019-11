A un anno dalla condanna per violenza sessuale aggravata data a Bill Cosby, celebre comico e icona della comunità afroamericana, lo stesso ha rilasciato un’intervista dal carcere. Si professa innocente, attacca la giuria e dichiara di non avere alcun rimorso.

L’ex Papà d’America

La storia di Bill Cosby ha profondamente segnato gli ultimi anni dell’opinione pubblica degli Stati Uniti. La sua vicenda ha riguardato non solo una enorme figura pubblica, ma si è intrecciato con il tema del #MeToo. Bill Cosby, 82enne comico e produttore, è stato condannato a 10 anni di carcere per la violenza sessuale su Andrea Constand un’ex dipendente della Temple University.

Tuttavia furono oltre 50 le donne che lo accusarono di violenza. Cosby le avrebbe drogate e poi abusato di lei.

Il terremoto mediatico che si scateno fu enorme e ora è destinato a tornare, dopo le ultime parole dell’ex Papà d’America.

L’intervista dal carcere

Per la prima volta da settembre 2018, Bill Cosby ha rilasciato un’intervista. Lo ha fatto a BlackPressUSA e i temi trattati sono stati vari. Su tutti, fanno clamore le dichiarazioni di innocenza, nonostante la condanna. “Mi mancano 8 anni e 9 mesi – dice Cosby – Quando chiederò la libertà vigilata, non mi sentiranno dire che provo rimorso“.

Continua poi: “Io c’ero. Non mi importa cosa abbiano detto persone che non erano nemmeno lì. Non sanno cosa è successo“.

BlackPressUSA riporta poi che Cosby ha definito il processo una finzione, un’ingiustizia: “Il processo era una farsa. La giuria era fatta di impostori“.

Su questa questione ha poi ricordato il controverso episodio di una giurata che, prima della condanna, sarebbe stata sentita mentre diceva “è colpevole, andiamo a casa”. Per lui, viene riportato, la sua condanna è stata una questione politica.

L’icona Bill Cosby

Il caso Cosby ha scosso l’America e soprattuto la comunità afroamericana, proprio quella per cui Bill Cosby ha rappresentato molto, nella sua carriera.

Il suo show, conosciuto in Italia come I Robinson, mostrava un lato diverso della comunità nera in America, lontana dagli stereotipi e dall’immagine pubblica di quegli anni. Cosby si era spesso schierato contro lo slang, le famiglie con genitori single e altri aspetti critici che mettevano a repentaglio l’immagine e l’evoluzione sociale della comunità nera. La sua condanna è stata per questo vissuta da molti come la caduta di un mito.