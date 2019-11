Sabato 23 novembre la Guardia Costiera interviene per salvare dei migranti a largo di Lampedusa. Un video diffuso mostra il salvataggio dei 149 migranti naufragati davanti alla spiaggia dell’isola dei Conigli, e in breve tempo le immagini sono diventate virali.

Il racconto di un medico

Alessandra Savatteri è il medico che sabato, sulla motovedetta della Guardia costiera, ha soccorso la bambina di un anno tratta in salvo proprio in quel naufragio. “Era in ipotermia quando l’ho presa“, racconta al Corriere. Alessandra Savatteri è una la volontaria del Cisom, il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta: “Non mi capacito di come abbiano fatto a salvarla, è incredibile“, spiega ancora, “Sono operazioni non semplici in spazi così ristretti e con tutta quella gente a bordo“.

“È un miracolo che non avesse bevuto tanto e che fosse ancora vigile“, conclude.

Al momento i corpi recuperati sono 5, tutti di donne, ma all’appello mancano ancora diverse persone.

