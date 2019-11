Questa sera è crollata una strada a Piazza Brembana, nella Valle Brembana. I locali hanno sentito un forte boato. Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco insieme alle unità cinofile.

Il boato e poi il crollo

I residenti di via Locatelli hanno sentito un forte boato questa sera, in un centro di 1.200 abitanti della Valle Brembana. La strada è frenata per una 50ina di metri, rivela Ansa, in corrispondenza di un attraversamento pedonale. “Frana una strada a Piazza Brembana (BG), non si segnalano persone coinvolte”, rassicurano i Vigili del Fuoco dopo i controlli.