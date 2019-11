È una Maria Elena Boschi che si apre sul suo intimo passato senza tralasciare dettagli anche meno convenzionali quella che ha voluto raccontarsi sulle pagine del settimanale di gossip, Chi. La politica, sempre stata sotto i riflettori per la sua attività fuori e dentro al Parlamento, si presenta ora al mondo sotto vesti di donna comune disseminando dettagli anche sulla sfera sentimentale.

Maria Elena Boschi sulla sua vita sentimentale

Sono domande a cui è incalzata rispondere che nascondo da numerosi gossip che l’hanno sempre circoscritta, messa con un muro alle spalle in termini tuttavia, molto leggeri. “Sono stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse“, chiosa quasi sarcastica Maria Elena Boschi, l’ex ministra alla quale più di una volta è stato imputato di essere anche troppo “misteriosamente” sola.

“Il fatto che non mi sia sposata o che non abbia un compagno ufficiale – ha dichiarato sempre la Boschi a Chi – Non vuol dire che in questi anni sia sempre stata sola“.

Il futuro da avvocato, meno in televisione

Non è poi ovviamente possibile sorvolare sulla sua carriera politica, sulla quale la stessa Boschi puntualizza: “In questi 6 anni ho vissuto intensamente – dichiara l’ex ministra sempre al settimanale – Ma credo di non essere cambiata molto.

Sono maturata e cresciuta. Ho cercato di imparare. Ecco, ho scoperto un aspetto del mio carattere che non conoscevo, la resilienza“. E ancora, sempre la Boschi: “Fino a qualche anno fa non sapevo che cosa fosse subire una sconfitta. Dalla sconfitta però si può imparare e ripartire. Ho scoperto che cosa vuol dire lavorare sotto pressione, coi riflettori puntati H24 quando ero al governo“.

Qualcuno, dagli ambienti televisivi e non solo, aveva voluto fantasticare su di lei. Parliamo del noto Maurizio Costanzo che proprio nella Boschi aveva riposto fiducia in termini mediatici confessandole di prevedere per lei un futuro in televisione.

La Boschi però, su ciò, è un po’ più restia: “Ringrazio Costanzo, che è un gigante della tv, per le sue parole, ma finita l’esperienza politica tornerò a fare l’avvocato. È il lavoro che ho scelto. Che amo“.