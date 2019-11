Un gruppo di operai è stato travolto da un camion. Stando alle prime informazioni i morti sarebbero almeno 3, rivela Ansa. Una quarta sarebbe ricoverata in gravissime condizioni.

Operai travolti

Un gruppo di operai stavano lavorando potando alcuni alberi lungo la circonvallazione di Galatone, in provincia di Lecce, quando sono stati travolti da un camion. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e carabinieri, per ora non ci sono altre notizie sulle cause dell’incidente.

In un primo momento si era diffusa la notizia che fosse stato un camion in marcia a travolgere gli operai, invece ora emerge che un’auto, una Golf Volkswagen, in transito, dopo un sorpasso, si è scontrata con un camion della Eco.man Salento.