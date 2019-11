Antonella Clerici è pronta per ricominciare la sua avventura in Rai la 62a edizione dello Zecchino d’Oro che andrà in onda il 4, 5 e 6 dicembre alle 16.50 su Rai1. La conduttrice avrà al suo fianco l’amico e collega Carlo Conti.

La Clerici allo Zecchino d’Oro

“Non è un impegno è un divertimento, il modo dei bambini è sempre stato il mio, dai tempi di Ti Lascio una canzone che ho guidato per cinque anni. In questo caso voglio ringraziare Carlo Conti, mi è sempre stato vicino nei momenti difficili della mia vita, è un fratello, e anche dopo un momento di ‘stallo forzato’, ha dato l’occasione di ricominciare a sorridere“, ha raccontato durante la presentazione del programma.

La Prova del Cuoco è il passato

E La prova del cuoco? Una parte del pubblico non riesce a dimenticare la conduttrice alla guida del suo programma preferito. Niente da fare però per il futuro, nessun ritorno anche per rispetto all’attuale conduttrice: “Non mi sembra corretto parlarne perché adesso ha una conduttrice, Elisa Isoardi; il programma è suo adesso. Non ci penso proprio. È finita un’epoca“. Il futuro ancora non è stato deciso: “Potrei pensare di fare una cosa magari diversa. In futuro non so, tornare al daytime dipenderà da una serie di cose.

Il mio contratto con Rai è in scadenza a giugno. Magari lo farò altrove, non ho idea proprio“.