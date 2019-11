Belen non è nuova a post che scatenano reazioni di massa tra i follower, ma uno scatto, in particolare, ha destato grande attenzione sul web. Si tratta di una foto della showgirl argentina in tenera età, immortalata insieme alla madre Veronica. Un dettaglio non è passato inosservato e la pioggia di commenti sembra essersi assestata su un parere comune: “È impressionante“.

La foto di Belen infiamma il web

Belen Rodriguez sorprende ancora i suoi fan, stavolta senza uno scatto bollente e super sexy. È bastata una foto della sua infanzia insieme a mammà, infatti, per infiammare il web con una valanga di commenti che sembrano tirare le stesse somme.

Ci sarebbe un dettaglio, a detta di molti “impressionante”, su cui tantissimi fan si sono soffermati: la somiglianza tra madre e figlia. Veronica Cozzani, la cui indiscutibile bellezza è impressa in quell’istantanea dal sapore vintage, sembra proprio Belen, tanto che molti hanno sottolineato come sia quasi impossibile distinguerle.

La dedica della showgirl e la reazione dei fan

A corredo della splendida foto ‘bucolica’, in cui l’argentina e sua madre fanno capolino da dietro un albero, c’è una dolcissima dedica della showgirl a Veronica Cozzani: “Io e la mamma. Quanto ti amo!!!“.

Parole tenerissime che hanno fatto in fretta a ‘bucare’ il cuore di migliaia di follower, letteralmente in delirio per loro.

La reazione di tanti è un mix di stupore e apprezzamento.

“Siete bellissime, che dolce che sei“, scrive un utente, e ancora “Sei la sua copia sputata”, “È impressionante, siete uguali””. E c’è anche chi non fa a meno di sottolineare come “la genetica è genetica….non ci sta niente da fa’“.

*immagine in alto: fonte/Instagram Belen Rodriguez real, dimensioni modificate