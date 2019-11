La grande attrice Claudia Cardinale è stata ospite della trasmissione I Lunatici, la trasmissione in onda su Radio 2, dove ha parlato del suo passato, dei genitori, di Marlon Brando e anche del suo grande amore Pasquale Squitieri.

I genitori e il loro grande amore

“I miei genitori si sono conosciuti giovanissimi e sono stati insieme tutta la vita. Mio papà è morto a 94 anni, mia madre ne aveva 88. Lei mi confessò che prima che lui morisse avevano fatto l’amore. Erano una coppia meravigliosa“, ha raccontato

Gli amori potenziali e Pasquale Squitieri

Nel suo passato anche Marlon Brando: “Una notte bussò alla mia porta, disse che era dell’ariete come me e che avrebbe voluto far l’amore“.

La decisione della Cardinale però fu negativa: “Io lo mandai via, ma mi son pentita di averlo allontanato. Sono stata stupida. Il primo film che ho visto era con lui“.

Nessuno però può dimenticare l’amore con Pasquale Squitieri: un amore lungo quasi 30 anni. “Ha voluto chiamare Claudia, come me, nostra figlia. Quando l’ho incontrato si è accorto che non avevo neanche una lira in banca. Il produttore con cui lavoravo si prendeva tutti i soldi e non mi lasciava niente. Facevo quattro film l’anno, ma non avevo un soldo.

Pasquale aveva un sacco di donne. Quando mi ha visto ha lasciato tutte, si è messo con me e siamo stati insieme 28 anni. È stato il vero amore“.