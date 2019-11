Garrison Rochelle è stato uno dei più famosi coreografi della nostra televisione, noto al pubblico più giovane soprattutto per il suo ruolo di insegnante e giudice ad Amici, noto talent di Maria De Filippi.

Il lavoro ad Amici

Chi non ricorda il ruolo di Garrison ad Amici. Il coreografo più sensibile della tv ha lasciato ormai qualche stagione fa: “Se mi chiamassero tornerei subito. Ma è stato giusto lasciare la trasmissione, lo abbiamo deciso insieme con Maria. Forse avrei dovuto farlo due anni prima, ma non ero ancora pronto. Questa volta sì e non ho pianto quando ho visto la prima puntata della nuova edizione“, ha detto a Vieni da me.

Il talent di Canale 5 ce lo siamo ormai lasciati alle spalle, ma non la voglia di paternità: “Mi verrebbe voglia di diventare padre ma a 63 anni sarebbe un’assurdità, almeno per me, provare a crescere un bambino piccolo. Per questo ho deciso di aiutare gli orfani“.

La famiglia è un argomento importante e nello studio di Caterina Balivo viene a galla tutta la verità sulla sua famiglia. Così il coreografo racconta del padre: “Non mi ha mai abbracciato, mai detto ti voglio bene“, una figura sfuggente, anche se a Garrison non è mai mancato l’amore della sua famiglia.

