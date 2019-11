Il gabbiano è ormai un freddo ricordo del passato: non c’è più Giorgio Manetti nel cuore di Gemma, sostituito dal baldanzoso e galante Juan Luis, nome esotico per un fascino al sale e pepe.

La bella dama torinese del trono Over sembra essere convinta: è Jan Louis che vuole, e lui non si tira certo indietro. Al punto da indurre Gemma a parlare di “pensieri peccaminosi“.

Piccole gelosie e regali romantici

Siamo già alla fase delle crisi di gelosia e ai regali romantici tra Gemma e Juan Luis: in puntata lei ha avuto un momento di stizza quando il “suo” cavaliere ha ballato con Tina Cipollari, stimolando un subitaneo pianto emotivo della dama torinese. Immediata la reazioni di Tina, a mo’ di schernimento della nemica di sempre: “Ma si può piangere perché io ho chiesto di ballare con un uomo che hai appena conosciuto?”.

Un piccolo momento di acidità, finché è tornato il sereno grazie a un regalo di Gemma: un tabellone a forma di cuore con tantissimi post-it a loro volta a forma di cuori. Su ognuno di essi, il titolo di una canzone, e una promessa: ballare insieme sulle note della canzone che lui sceglierà, ogni volta che vorrà. Poi, in un attimo di confidenze, lei si sbilancia: “Stavo facendo dei pensieri peccaminosi”.

E aggiunge: “I messaggi miei ti fanno paura, ti fanno allontanare”. Lui, però, subito cerca di tranquillizzarla: “Non è vero, è solo che sono un po’ distratto. Farò più attenzione ai messaggi che mi mandi”. Insomma, tra i due scorre il miele, e chissà che il bel Juan Luis non sia il Principe Azzurro della bella Dama!

Chi è Juan Luis

Ci voleva il fascino esotico di Juan Louis per togliere Giorgio Manetti dalla testa di Gemma: e non è difficile capire come questo galante signore sia riuscito a conquistarla.

Di lui non si sa molto altro. Divorziato, ha avuto 3 figli ma la primogenita, purtroppo, non c’è più ed è stato proprio lui a raccontarlo. Molte malelingue si sono già espresse con dubbio sulla genuinità dei sentimenti di Juan Luis, ipotizzando che voglia solo la notorietà che un corteggiamento alla bella Dama gli offre su un piatto d’argento. Chi vivrà, vedrà.