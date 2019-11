Si fa in fretta, vincendo un reality, a diventarne parte. Un’ascesa non così strana per molti personaggi televisivi che muovendo i loro primi passi nel mondo dello show, distinguendosi, sono riusciti a passare da osservati ad osservatori. Una sorte che potrebbe toccare anche a Marco Maddaloni, il vincitore della 14esima edizione de L’Isola dei Famosi.

A.A.A cercasi inviato per L’Isola dei Famosi 2020

Ricordate il judoka che prima aveva voluto cimentarsi negli imprevisti e nell’avventura di Pechino Express per poi dare sfogo al proprio essere sull’Isola dei Famosi? Pare che Marco Maddaloni sia pronto a tornare proprio in quello studio ove venne consacrato vincitori con il 61% dei voti, spodestando sul gran finale la naufraga, anche lei ex reality (Grande Fratello) Marina La Rosa.

Secondo le indiscrezioni, dopo aver naufragato in maniera vincente, i vertici del reality avrebbero concentrato l’attenzione su di lui che potrebbe entrare presto proprio nello “staff”.

Da Maddaloni a Siffredi: il dopo-Alvin

A saperne di più a riguardo è AnticipazioniTv secondo cui Marco Maddaloni potrebbe presto passare dall’altra parte del tavolo, conquistando un ruolo di spicco nel reality di Mediaset. In particolare, Maddaloni sembra avere le carte giuste per potersi aggiudicare il ruolo di “inviato”, spodestando così il navigatissimo Alvin, un’icona del programma insieme ad Alessia Marcuzzi.

Per quanto possa essere molto delineata, è solamente una voce insistente che si mescola ad un insieme di indiscrezioni più ampio. Sempre secondo AnticipazioniTv, per la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi che andrà in onda nel 2020, potrebbe tornare una vecchia conoscenza: Rocco Siffredi. Anche il buon vecchio Siffredi potrebbe essere una personalità in lizza per spodestare Alvin, proprio come Maddaloni. Chi avrà la meglio?

Remota ma comunque contemplata anche l’ipotesi che né Maddaloni né Siffredi possano aggiudicarsi l’importante e decisivo ruolo. Circolano voci che sempre nella lista di papabili inviati siano stati iscritti i nomi di Brice Martinet, anche lui ex naufrago, e quello di Clemente Russo.