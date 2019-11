Anche Lamberto Sposini si unisce al coro di solidarietà per la piccola Nina, la bimba di 7 mesi morta il 18 novembre scorso dopo una dura lotta contro la malattia. Il caso era balzato in testa alle cronache e fu affrontato anche da Le Iene, che hanno incontrato la mamma coraggio che ha scelto di dare alla sua bimba gli ultimi giorni di vita senza accanimento terapeutico.

Il caso della piccola Nina

“Un suono discende da molto lontano. Assenza di tempo e di spazio. Nulla si crea, tutto si trasforma. La luce sta nell’essere luminosi. Irraggia il cosmo intero. Cerco una terra senza confine.

La vita non finisce. È come il sogno. La nascita è come il risveglio. Finché non saremo liberi. Torneremo ancora. Ancora e ancora.Vola x sempre amore mio, la mamma arriva presto“.

Sono le struggenti parole di mamma Francesca, affidate a un post su Instagram per annunciare la morte della sua bambina di 7 mesi, Nina. Il pensiero di una donna che ha deciso di affrontare la malattia e il destino della sua piccola con coraggio e determinazione, e di darle l’ultimo saluto senza accanimento terapeutico.

I versi di una canzone di Battiato per racchiudere un dolore che difficilmente trova una perfetta rappresentazione al di fuori del cuore di chi lo prova, e migliaia di messaggi di cordoglio dopo il terribile addio.

Nessun viaggio della speranza si è tradotto in una effettiva possibilità di salvezza per Nina, che si è spenta pochi giorni fa al Gaslini di Genova dove la mamma l’aveva portata per le cure palliative. Inutile rivolgersi agli ospedali di mezzo mondo, perché la diagnosi non ha dato spazio a una possibilità di guarigione.

Così mamma Francesca ha accompagnato la sua piccola fino alla fine, raccontando ai microfoni de L’Arena il retroscena doloroso della sua scelta: “Ha solo 7 mesi ed ha già sofferto abbastanza.

Ho scelto di regalarle un ‘ultimo tempo’ senza più male, senza tormenti e supplizi, mi sono opposta a quello che a Verona era oramai solo accanimento terapeutico e, consigliata anche da medici di mezza Europa, ho voluto per la mia bimba le cure palliative, quelle previste dalla legge sul biotestamento“.

Nina è nata ad aprile, e poco dopo la nascita ha contratto un’infezione che non le ha dato scampo. Francesca ha scelto liberamente di salutare la sua bimba, perché ogni approccio farmacologico sarebbe stato comunque vano.

La morte di Nina è arrivata, inesorabile, e la madre ha sintetizzato a Le Iene il suo sentimento davanti al percorso intrapreso all’hospice pediatrico del capoluogo ligure: “In questa struttura Nina ha smesso di soffrire e io per la prima volta ho potuto fare la mamma“.

Il messaggio di Lamberto Sposini

Tra i tanti volti noti della tv che hanno speso dolcissime parole per salutare la piccola, c’è anche Lamberto Sposini, amato ex conduttore de La vita in diretta costretto lontano dal piccolo schermo da 8 anni, da quando un ictus cambiò per sempre la sua vita.

Sposini ha espresso la sua vicinanza alla famiglia della bambina con un tenero post su Instagram, un collage di scatti della piccola e una semplice didascalia: “Il volo di Nina“.

Post di Lamberto Sposini su Instagram

E Nina Palmieri, che si è occupata del caso in tv con Le Iene, ha rivolto alla piccola un pensiero intriso di dolore e speranza: “Ho aspettato che la tua splendida e coraggiosissima mamma @checcafrezza ti salutasse con tutto l’amore che ti ha sempre dato e sempre ti darà prima di farlo anche io. Vola “nipotonzola” e grazie per le emozioni che mi hai fatto provare. Noi tutti ti terremo per sempre così, tra le nostre braccia“.

*immagine in alto: fonte/Instagram Lamberto Sposini, dimensioni modificate