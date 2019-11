Lui, Paulo Dybala, è una delle nuove stelle del calcio italiano (che avrebbe più di un “talento”). Lei, Oriana Sabatini, è la sua fidanzata che sui social fa di tutto per non passare inosservata. E ieri, durante il match Juve-Atletico Madrid, i due hanno avuto un modo tutto loro per festeggiare.

Il gol con dedica

Durante l’incontro di ieri sera, Paulo Dybala ha segnato uno splendido gol su punizione che ha fatto seguire da un’esultanza un po’ particolare e molto criticata. Prima il calciatore si è portato delle dita al mento e poi ha fatto il saluto militare vero Demiral. Dopo le polemiche esplose, il giocatore ha chiarito tutto ai microfoni di Sky Sport: “Il saluto militare a Demiral era per scherzare, perché lo prendiamo in giro dopo quello che è successo in Nazionale.

Non c’è nessun significato. Il primo gesto era per la mia ragazza, un gesto d’amore di un film”. Lo stesso Dybala ha poi ripreso il gesto su Instagram spiegando che si tratta del loro modo di dirsi Ti Amo.

Chi è Oriana Sabatini

E mentre il fidanzato segnava in campo, la Sabatini pubblicava Instagram stories piuttosto piccanti. Foto in topless che non rappresentano certo un unicum nel suo feed social.

Indirizzata verso il mondo dello spettacolo, Oriana Sabatini ha già avuto la cover di Gente dove ha raccontato anche del suo incontro, nel 2017, con il calciatore. Dybala le ha infatti mandato su Whatsapp un invito ad uscire. Per lei sconosciuto, la Sabatini ha quindi chiesto al padre “Papà, chi è Paulo Dybala?” che si è lasciato andare ad una sonora risata. Nonostante l’amore vada a gonfie vele, la ragazza però non perde il suo disincanto: “I principi azzurri non esistono. Neanche il fidanzato perfetto. L’unico uomo perfetto è e sarà mio padre, perché mi amerà sempre incondizionatamente e senza farmi del male.

Quel rispetto, la fiducia e la considerazione dei propri spazi sono le chiavi per una relazione sana. E la connessione spirituale è fondamentale. ”