La notizia delle future nozze tra Simona Ventura ed il compagno Giovanni Terzi era arrivata direttamente dalla conduttrice in un’intervista al settimanale Oggi. Ma quello che sorprende di più è che la coppia, che si unirà in matrimonio nel 2020, potrebbe avere due testimoni d’eccezione: Stefano Bettarini e Niccolò Bettarini, rispettivamente ex marito e figlio di SuperSimo.

Stefano Bettarini testimone di Giovanni Terzi?

Per Simona Ventura è un periodo d’oro. La conduttrice, infatti, ha annunciato in un’intervista al settimanale Oggi di voler convolare a nozze il prossimo anno con l’attuale compagno, Giovanni Terzi. Ma non è finita qui perché, secondo alcune indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi nella rubrica Chicche di gossip, la conduttrice starebbe pensando a due testimoni d’eccezione per un evento così importante.

Il primo nome (ed è quello che suscita maggiore sorpresa) è niente meno che quello di Stefano Bettarini, ex marito della Ventura, con la quale è ritornato in buoni rapporti dopo alcuni anni di silenzio ed incomprensioni. Il secondo nome, invece, è quello di Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e SuperSimo. Per un evento così importante la conduttrice vuole così lanciare un messaggio importante: la sua famiglia super allargata è più unita che mai e anche con l’ex marito i rapporti sono ritornati sereni.

Segnali di riavvicinamento tra Stefano e Simona

Simona Ventura e Stefano Bettarini sono stati una delle coppie più affiatate dello spettacolo e dalla loro storia d’amore è nato il figlio Niccolò. Dopo la rottura del matrimonio, però, i rapporti della coppia si sono sempre più congelati e i due sono precipitati in un vortice di silenzio, incomprensioni e ripicche. Il primo tentativo di riavvicinamento è avvenuto nel luglio del 2018 quando Stefano Bettarini ha partecipato con la fidanzata Nicoletta Larini al docu-reality dei sentimenti Temptation Island Vip, condotto in quell’edizione proprio da SuperSimo. L’occasione fu ottima per risanare i rapporti, con la conduttrice che dispensò consigli d’amore sia all’ex marito sia alla ragazza.

Nel settembre 2018, poi, l’accoltellamento del figlio Niccolò (fortunatamente senza gravi conseguenze) fuori da una discoteca ha lasciato sgomenti mamma Simona e papà Stefano che, durante il periodo di riabilitazione, si sono riavvicinati per stare vicino al figlio e fornirgli supporto e amore. La possibilità di avere Stefano Bettarini come testimone di Giovanni Terzi è più di un’idea e, se si concretizzasse, sarebbe un segnale chiaro che i rapporti tra SuperSimo e l’ex marito sono finalmente tornati sereni.