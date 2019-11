Ancora una difficile e molto intima intervista in quel di Vieni da Me, il salottino firmato Rai di Caterina Balivo. Nel susseguirsi di numerosi ospiti che quotidianamente la conduttrice fa accomodare davanti a lei in cerca di ricordi e dettagli inediti della loro vita, ha avuto modo di aprirsi anche Francesco Facchinetti che proprio davanti alla Balivo è scoppiato in lacrime.

Vieni da Me, il commosso ricordo di Facchinetti

Momenti di forti emozioni, come spesso accade, nello studio di Caterina Balivo. La conduttrice Rai è spesso incline a lasciar parola ai propri ospiti, lasciandoli confessare su tutti i fronti. Proprio la Balivo ha permesso infatti all’ultimo ospite in linea cronologia di aprirsi a cuor leggero su un dettaglio molto doloroso della sua vita privata.

Il protagonista in questo caso è stato Francesco Facchinetti, il figlio d’arte di Roby Facchinetti che non ce l’ha fatta a trattenere il pianto al ricordo dell’amico scomparso.

Caterina Balivo in lacrime

Al principio sembrava un ricordo come un altro. Un tuffo nel passato a quando insieme al suo migliore amico Andrea cercava ristoro nella musica di Jovanotti, andando ad un suo concerto. Un momento molto felice che purtroppo è condannato dalla vita a non ritornare. Come raccontato da Facchinetti alla Balivo infatti, i concerti di Jovanotti ci sono ancora ma non saranno mai più gli stessi perché il suo migliore amico, tristemente, non c’è più.

Gli occhi lucidi, la voce rotta dal pianto e la confessione: “Il mio amico se n’è andato in 6 mesi a causa di una malattia bastarda“, ha confessato la Facchinetti alla Balivo anche lei molto provata dal dramma del suo ospite e con evidenti lacrime sul viso. Qualche attimo di silenzio e poi è proprio la Balivo a confessargli di volerlo abbracciare: “Anche se non hai raccontato la storia del tuo amico, ci siamo commossi tutti.

Perché nella vita di tutti purtroppo è accaduto o c’è qualcuno che sta lottando“.