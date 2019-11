Problemi con il fisco per Cristina Chiabotto. La showgirl avrebbe un maxi-debito di circa 2,5 milioni di euro.

Il debito della Chiabotto

L’ex Miss Italia aveva presentato mesi fa un’istanza di ammissione alla procedura di liquidazione del debito, noto anche come “fallimento del lavoratore autonomo”. Come sempre erano state effettuate tutte le verifiche del caso da parte della guardia di finanza e gli agenti hanno accertato “un comportamento elusivo non fraudolento” e un’esposizione di 2 circa milioni 500 mila euro. Per la Chiabotto il futuro è chiaro: sanerà una parte del suo debito vendendo i negozi di cui è proprietaria, a Torino e Borgaro Torinese, mentre l’altra parte verrà versata di anno in anno della propria liquidità disponibile.

Il debito, stando a quanto ricostruito nel decreto del giudice, riporta Repubblica, supera i 2 milioni e mezzo di euro. 2,1 milioni sono cartelle dell’agenzia delle entrate di riscossione, e 252 mila euro di debito con l’agenzia delle entrate.